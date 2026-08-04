به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، با تشریح جزئیات مهار کردن آتش سوزی در تالاب میانکاله گفت: این حریق که از ظهر دیروز با وزش باد‌های تند ساحلی در مراتع شهرستان بهشهر آغاز شده بود، با عملیات هوایی و زمینیِ نیرو‌های محیط زیست، هلال احمر و نیرو‌های مردمی، ساعت ۲۰:۰۰ دیشب به طور کامل مهار شد.

محترمی با اشاره به خسارات واردشده افزود: متأسفانه در جریان عملیات اطفای حریق، یک دستگاه لودر و دو دستگاه تراکتور دچار آسیب شدند، اما خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

وی تأکید کرد: به علت شرایط اقلیمی، احتمال شعله وری مجدد وجود دارد و تیم‌های پایش تا تثبیت کامل وضعیت در منطقه حضور دارند.

تالاب میانکاله با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شرق مازندران، به عنوان یکی از ۶۵۰ ذخیره گاه زیست کره جهان، نقشی حیاتی در بقای ۵۰۰ گونه جانوری و بیش از ۱۳۰ گونه پرنده مهاجر ایفا می‌کند. این تالاب که از اواسط شهریورماه پذیرای پرندگان مهاجر از کشور‌های حاشیه خزر است، به دلیل تنوع گیاهی مانند «سازیل» و «انار وحشی»، یکی از قطب‌های اصلی پرنده نگری در سطح بین المللی محسوب می‌شود.

این تالاب نخستین تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون رامسر است و سالانه میزبان بیش از ۱.۵ میلیون پرنده مهاجر است.