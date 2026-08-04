مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم: با شناسایی و برخورد قانونی با شش انشعاب غیرمجاز آب، از هدررفت سالانه بیش از ۱۵۵ هزار لیتر آب شرب در این شهرستان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام شرکت آب و فاضلاب استان یزد، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم گفت: در راستای صیانت از منابع آب شرب، حفظ حقوق مشترکان و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، ۶ مورد انشعاب غیرمجاز و غیر استاندارد آب در مجتمع فتح آباد این شهرستان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، نسبت اعمال اخطار و استاندارد سازی انشعاب مربوطه اقدام شد.

میرحسینی افزود: این انشعاب‌ها به صورت اتصال مستقیم و غیرقانونی به شبکه توزیع آب ایجاد شده بود که علاوه بر تضییع حقوق سایر مشترکان، موجب کاهش فشار شبکه و هدررفت قابل توجه آب شرب می‌شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم با اشاره به اینکه این انشعاب‌های غیرمجاز سالانه موجب هدررفت ۱۵۵ هزار و ۵۲۰ لیتر آب شرب می‌شد، تصریح کرد: تمامی متخلفان پس از شناسایی، با مراجعه به اداره آب و فاضلاب نسبت استاندارد کردن و تبدیل انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز اقدام کردند.

میرحسینی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه آب، موضوع را از طریق مرکز ارتباط با مشترکین شرکت آبفا با شماره تلفن ۱۲۲ یا مراجعه به اداره آب و فاضلاب شهرستان اطلاع دهند و خاطرنشان کرد: شرکت آبفا با هرگونه برداشت غیرقانونی از شبکه آب با قاطعیت برخورد می‌کند، چراکه حفظ منابع آبی و توزیع عادلانه آب شرب، مستلزم همکاری و مشارکت همه شهروندان است.