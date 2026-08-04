پخش زنده
امروز: -
همزمان با اربعین حسینی، بیش از ۱۰ هزار پرس حلیم نذری در موکب شهدای سریشآباد کردستان طبخ و میان زائران و عزاداران توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آیین پخت حلیم نذری در موکب شهدای سریشآباد برگزار شد.
در این مراسم، خادمان موکب با مشارکت مردم و خیرین، بیش از ۱۰ هزار پرس حلیم نذری طبخ کردند.
حلیمهای نذری پس از آمادهسازی، میان زائران اربعین حسینی، عزاداران و مردم منطقه توزیع شد.
هزینه تهیه مواد اولیه و پخت این نذری نیز با مشارکت خیرین و نذورات مردمی تأمین شده است. این آیین، جلوهای از همدلی و ارادت مردم سریشآباد به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در آستانه اربعین حسینی است.