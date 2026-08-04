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با دعوت کادر فنی تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران، محمدرئوف یوسفوند، ورزشکار مستعد قمی، به اردوی آمادهسازی این تیم راه یافت تا در جمع برترین نوجوانان هندبال کشور حضور پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس هیأت هندبال قم با اشاره به دعوت محمدرئوف یوسفوند به اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال گفت: اردوی آمادهسازی تیم ملی از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه به میزبانی شهر ساری در استان مازندران برگزار میشود و ملیپوشان در این اردو زیر نظر کادر فنی، برنامههای فنی و بدنسازی خود را دنبال خواهند کرد.
علی ساده افزود: این اردو با هدف آمادهسازی تیم ملی برای رقابتهای پیشرو و ارزیابی توانمندی بازیکنان برگزار میشود و حضور نماینده قم در جمع دعوتشدگان، بیانگر ظرفیت و استعداد بالای هندبال استان در ردههای پایه است.
وی با اشاره به تواناییهای این ورزشکار اظهار کرد: محمدرئوف یوسفوند از بازیکنان آیندهدار هندبال قم است که با عملکرد موفق خود در مسابقات و تمرینات، نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده است.
رئیس هیأت هندبال قم تأکید کرد: حمایت از استعدادهای نوجوان و فراهم کردن مسیر حضور آنان در تیمهای ملی از مهمترین برنامههای هیأت هندبال استان است و دعوت این بازیکن میتواند انگیزهای برای دیگر نوجوانان علاقهمند به این رشته ورزشی باشد.