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به همت پرسنل فراجای نهاوند موکبی در ۱۰ کیلومتری محور کرمانشاه- فیروزان در مسیر برگشت زائران عتبات عالیات، دایرشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این موکب در هر شبانه روز با پخت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم از زائرانی که از زیارت برگشتهاند پذیرایی میکنند.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: این موکب در کنار تامین نظم و امنیت زائرانی که از ۱۱ استان کشور به سمت کربلا تردد کردهاند و هم اکنون در حال برگشت هستند فعال شده است.
سرهنگ محرم خوش روش افزود: همه هزینههای این موکب توسط پرسنل فراجا و خیرین تامین میشود.
او تاکید کرد: فعالیت این موکب تا ۳ روز پس از پایان مراسم اربعین ادامه دارد.