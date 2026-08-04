به همت پرسنل فراجای نهاوند موکبی در ۱۰ کیلومتری محور کرمانشاه- فیروزان در مسیر برگشت زائران عتبات عالیات، دایرشده است.

دلدادگی زائران و خادمان در موکب فراجای نهاوند

دلدادگی زائران و خادمان در موکب فراجای نهاوند

نیروی فراجا؛ مقتدر، حافظ امنیت وخادم زوار:

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این موکب در هر شبانه روز با پخت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم از زائرانی که از زیارت برگشته‌اند پذیرایی می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: این موکب در کنار تامین نظم و امنیت زائرانی که از ۱۱ استان کشور به سمت کربلا تردد کرده‌اند و هم اکنون در حال برگشت هستند فعال شده است.

سرهنگ محرم خوش روش افزود: همه هزینه‌های این موکب توسط پرسنل فراجا و خیرین تامین می‌شود.

او تاکید کرد: فعالیت این موکب تا ۳ روز پس از پایان مراسم اربعین ادامه دارد.