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مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ از کاهش ۲۰ درصدی کشت خیار در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امسال در شهرستان کبودراهنگ ۲۵۰ هکتار خیار بوتهای کشت شده که نسبت که میزان کشت سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: همه مزارع بصورت قطره و نوار طیپ آبیاری میشود و در مصرف آب صرفه جویی می شود.
محمود فتحی افزود: کشت خیار در راستای مولد سازی خانوارهای روستایی صورت میگیرد و هما خانوادهها در امر کشت تا برداشت مشغول کار هستند.
وی گفت: از هر هکتار حدود ۴۰ تن محصول خیار برداشت میشود و محصول برداشتی هم به تازه خوری میرسد و هم فراوری میشود.
فتحی ادامه داد: همچنین برای کاشت و برداشت هر هکتار خیار برای ۲۵ نفر شغل فصلی ایجاد میشود.
وی گفت: برداشت خیار از سطح مزارع از اوایل مردادماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.
امسال بیش بینی میشود بیش از ۱۰هزار تن محصول خیار از مزارع شهرستان کبودراهنگ برداشت شود.