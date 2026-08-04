تسهیل زیارت مجازی جاماندگان اربعین در فضای مجازی
وزارت ارتباطات با بهرهگیری از فناوریهای نوین و راهاندازی «موکب مجازی»، امکان تجربه زیارت ۳۶۰ درجه و حضور در فضای مجازی مسیر اربعین را برای میلیونها نفری که امسال از سفر به عتبات عالیات بازماندند، فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
سامانه جدید وزارت ارتباطات (arbaeen.cra.ir) با هدف پیوند دادن جاماندگان اربعین به حالوهوای این سفر معنوی، یکی از بزرگترین تورهای مجازی جهان را طراحی کرده است. این سامانه با گردآوری بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تصویر ۳۶۰ درجه، به کاربران اجازه میدهد تا از طریق فضای مجازی، بخشهای مختلف مسیر پیادهروی، موکبها و اماکن زیارتی شاخصی همچون مسجد سهله، مسجد کوفه و بینالحرمین را مشاهده کنند.
علاوه بر این، کاربران در بخش حرمهای مطهر میتوانند بهصورت مجازی در صحنها و ضریح مطهر حضور یابند. این سکو دیجیتال همچنین با ارائه نقشه موکبهای اپراتوری، خدمات کاربردی را برای زائران حاضر در مسیر فراهم آورده است تا فناوری، پلی میان حضور فیزیکی و تجربه مجازی در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان باشد.