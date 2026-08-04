شبکه ۵ ارمنستان در گزارشی میدانی، حضور میلیون‌ها زائر از بیش از ۸۰ کشور جهان، پیاده‌روی نجف تا کربلا و خدمات داوطلبانه مردم عراق در موکب‌ها را به تصویر کشیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه ۵ ارمنستان در گزارشی میدانی، حضور میلیون‌ها زائر از بیش از ۸۰ کشور جهان، پیاده‌روی نجف تا کربلا و خدمات داوطلبانه مردم عراق در موکب‌ها را به تصویر کشیده است.

در بخشی از این گزارش، حضور خانواده‌ها و همکلاسی‌های جان‌باختگان مدرسه میناب در مراسم اربعین و ادای احترام آنان به یاد عزیزانشان بازتاب یافته است.