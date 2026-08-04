مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از خرید توافقی بیش از ۳۵۰ تن آلبالو از باغداران استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار، جلوگیری از کاهش قیمت محصول در زمان برداشت و کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضروری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی در حاشیه بازدید از مراکز خرید این تعاونی در ارومیه افزود: این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از افت قیمت محصول در فصل برداشت و حذف واسطه‌های غیرضروری، توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان و با قیمت روز انجام شده است.

وی اضافه کرد: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های عضو و مراکز خرید، تلاش کرده است تا محصول باغداران را با قیمت عادلانه خریداری کرده و زمینه عرضه مناسب آن به بازار و صنایع تبدیلی را فراهم کند.

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه استان به عنوان یکی از قطب‌های تولید آلبالو در کشور اضافه کرد: حمایت از باغداران و حفظ ارزش اقتصادی محصولات باغی از مهم‌ترین مأموریت‌های شبکه تعاون روستایی است و خرید توافقی آلبالو نیز در همین راستا انجام می‌شود.

حسامی خاطرنشان کرد: این روند در صورت نیاز بازار و استقبال باغداران ادامه دار است و شبکه تعاون روستایی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای حمایت از تولید، تنظیم بازار و افزایش درآمد بهره‌برداران حضور دارد.

وی از باغداران خواست برای بهره‌مندی از خدمات خرید توافقی از طریق اتحادیه تعاونی روستایی استان و شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان‌ها با شبکه تعاون روستایی استان همکاری لازم را داشته باشند.