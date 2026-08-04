مدیر کل آموزش‌و پرورش شهر تهران با اعلام رفع کامل خسارت‌های وارد شده به حدود سه هزار و ۲۰۰ کلاس درس در پی جنگ، از آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید پارسا گفت: درباره آمادگی زیرساخت‌های آموزشی شهر برای آغاز سال تحصیلی جدید، از رفع آسیب‌های واردشده به مدارس و گسترش ظرفیت‌های آموزشی پایگاه‌های تابستانی خبر داد.

مدیر کل آموزش و پرورش تهران افزود : در جهت آماده‌سازی مدارس جهت شروع سال تحصیلی، فرآیند بازرسی و مکاتبه با مدارس تحت پوشش به‌صورت دقیق انجام شده است. در این میان، تمرکز اصلی بر مدارس آسیب‌دیده‌ای بود که به دلیل مجاورت با مناطق پرخطر یا اصابت گلوله و سایر آسیب‌های ناشی از ناآرامی‌ها، دچار خسارت شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت فیزیکی مدارس گفت : بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، حدود ۳۲۰۰ کلاس درس معادل ۱۰ درصد از ظرفیت کل ۳۰ هزار کلاس در تهران ، نیاز به بازسازی یا ترمیم جزیی داشتند که عمدتاً مربوط به شکستگی شیشه‌ها، پنجره‌ها و برخی آسیب‌های ساختاری بود با همکاری گسترده شهرداری‌ها، بخش‌های نوسازی و همچنین با مشارکت ادارات مربوط، اقدامات لازم برای جایگزینی پنجره‌ها و شیشه‌های شکسته انجام و تمامی این آسیب‌ها رفع شد.

پارسا تأکید کرد: با توجه به نوسازی صورت گرفته و رفع آسیب‌های شناسایی شده، هیچ‌گونه نگرانی بابت فضای آموزشی برای ورود دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید وجود ندارد و تمامی مدارس آماده میزبانی از دانش‌آموزان هستند.

فعالیت ۱۵۰۰ پایگاه تابستانی

پارسا به فعالیت‌های پایگاه‌های تابستانی پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ پایگاه تابستانی در سطح شهرداری تهران فعال هستند. هدف ما در سال جاری، فراتر رفتن از فعالیت‌های صرفاً تفریحی و تبدیل این پایگاه‌ها به محیط‌های آموزشی و تربیتی است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این پایگاه‌ها بتوانند نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزانی که در طول سال تحصیلی با مشکلات درسی مواجه شده‌اند یا نیاز به تقویت مهارت‌های خود دارند، برطرف کنند. این برنامه‌ها با هدف ارتقای سطح علمی و تربیتی دانش‌آموزان و همراه با رویکردی آموزشی طراحی شده است.

مدیر کل آموزش‌و پرورش شهر تهران همچنین تأکید کرد کمبود نیروی انسانی و تراکم بالای دانش‌آموزان همچنان مهم‌ترین معضلات نظام آموزشی پایتخت است.

پارسا با اشاره به نقش پررنگ مدارس دولتی در تأمین ظرفیت آموزشی پایتخت با اشاره به وضعیت نیروی انسانی گفت : در حال حاضر، حدود ۵۸ هزار معلم در مدارس دولتی شهر تهران مشغول به خدمت هستند، اما با توجه به تعداد زیاد دانش‌آموزان، فشار بسیار زیادی بر این نیرو‌ها وجود دارد.

وی افزود : هم اکنون ۲۳ درصد از کل دانش‌آموزان شهر تهران در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند که این رقم در سطح کشور بسیار زیاد و نشان‌دهنده بار مسئولیت سنگین این مدارس است این موضوع نشان می‌دهد که مدارس دولتی، ستون اصلی آموزش در پایتخت هستند.

پارسا از مشکلات جدی در حوزه تراکم دانش‌آموزان و مدیریت فضا‌های آموزشی در شهر تهران نیز خبر داد و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های جذب نیرو و توسعه زیرساخت‌ها تاکید کرد.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری، نرخ تراکم دانش‌آموزان در سطح شهر به اعداد قابل توجهی رسیده است با وجود تلاش برای بازسازی فضا‌های آموزشی و مدیریت توزیع دانش‌آموزان، همچنان با چالش‌هایی در بخش شمال شهر و مناطق پرجمعیت مواجه هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش تهران با اشاره به آمار جمعیت دانش‌آموزی گفت : بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار دانش‌آموز در قالب ۳۳ هزار کلاس درس، نشان‌دهنده حجم عظیم مدیریت آموزشی در پایتخت است. این آمار مستلزم ساخت کلاس‌های درس جدید و توسعه سریع زیرساخت‌هاست.

برنامه‌های اصلاحی و توسعه زیرساخت‌ها

پارسا افزود: مدیریت آموزش و پرورش در تلاش است تا از طریق برنامه‌ریزی‌های جدید، ضمن مدیریت جمعیت دانش‌آموزی که در برخی مناطق با افزایش جمعیت رو‌به‌رو بوده، ظرفیت‌های موجود را بهینه سازی کند.

وی همچنین بر اهمیت جذب نیرو‌های متخصص و مدیریت بهتر کلاس‌های درس برای کاهش تراکم در سال تحصیلی آینده تاکید کرد.

مدیر کل آموزش‌و پرورش شهر تهران ضمن ابراز قدردانی از تمامی مدیران، همکاران و نهاد‌های همکار که در فرآیند آماده‌سازی مدارس و رفع آسیب‌ها مشارکت داشتند، از نقش رسانه‌ها در انتقال صحیح اخبار و حقایق آموزشی نیز تجلیل کرد.