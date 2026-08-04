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۱۴۰ تیم امدادی برای تامین امنیت و خدمت رسانی به جاماندگان اربعین بسیج شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:بهمنظور برگزاری هرچه باشکوهتر آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی، ۱۴۰ تیم عملیاتی، امدادی و پشتیبانی در استان مستقر شدهاند تا با ارائه خدمات ویژه، ایمنی و سلامت زائران را تضمین کنند.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه تمرکز اصلی این خدمات در مسیرهای منتهی به گلستان شهدای اصفهان است، افزود: در کلانشهر اصفهان بهتنهایی ۵۴ تیم آتشنشانی، امدادی و خدماترسان مسئولیت تأمین زیرساختها و پوشش امدادی مسیرهای پیادهروی را بر عهده دارند، این تیمها بهطور مشخص در مسیرهای اصلی از میدان احمدآباد به میدان آزادی تا گلستان شهدا و دیگر نقاط تعیینشده مستقر هستند.
وی ادامه داد: استقرار تانکرهای ثابت و سیار آبرسان، پایش ایمنی حریق و بررسی وضعیت اتصالات شبکه برق خیمهها و موکبهای مردمی، استقرار دیزلژنراتورها جهت تأمین برق پایدار، و حضور شبانهروزی تیمهای عملیاتی آتشنشانی، اورژانس و جمعیت هلالاحمر از جمله اقدامات اساسی برای رفاه حال شهروندان است.
شیشهفروش افزود: عوامل اورژانس با استقرار در مسیرهای پرتردد، آماده ارائه خدمات فوریتی پزشکی بهویژه برای رسیدگی به موارد احتمالی گرمازدگی هستند.
وی گفت: همچنین در حوزه ترافیک، با همکاری عوامل پلیس راهور، محدودیتهای ترافیکی ویژهای در طول مسیر اعمال شده، تا پیادهروی زائران در فضایی امن و بدون دغدغه باشد.