به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مرحله دوم تور دوچرخه سواری جاده شیزانگ ترانس هیمالایا که به مسافت ۱۱۱.۹۵ کیلومتر از زالا ولی تا گنگبو جیانگدا برگزار شد به این شرح است:

۱- آلکسی شنیرکو از بلاروس - تیم لی نینگ ۲:۱۴:۱۰ ساعت

۲- داویده پرسیکو از ایتالیا - تلکام فورت زمان مشابه

۳- کامرون اسکات از استرالیا - لی نینگ زمان مشابه

- در این رقابت آیدین علیاری رکابزن ایرانی تیم شن ژن با زمان مشابه در رده هفدهم قرار گرفت.

- در رده بندی کلی تور ترانس هیمالایای چین، آلکساندر کونیچف از ایتالیا و تیم چاینا آنتا با مجموع زمانی ۵:۰۱:۱۸ ساعت پیشتاز ماند و رامان سیشکو از بلاروس و تیم لی نینگ با ۳ ثانیه اختلاف دوم و پتر ریکونوف از روسیه و تیم چنگدو با ۴۵ ثانیه اختلاف سوم هستند. علیاری با ۹:۳۳ دقیقه اختلاف در رده ۶۱ قرار گرفته است.