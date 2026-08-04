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در حالی که خیل عظیم زائران در مسیر نجف به کربلا قدم برمیدارند، در استان فارس، دانشآموزان و معلمان مسیر دیگری از عشق را پیمودهاند؛ مسیری که هدف آن تنها تکرار یک آیین نیست، بلکه «آموزش» است؛ آموزشِ زندگی در مکتب بزرگ عاشورا.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در شب اربعین حسینی، مجتمعهای آموزشی استان فارس با برگزاری مراسمی معنوی در جوار شهدای گمنام و راهپیمایی به سوی مسجد دانشگاه، یاد و پیام نهضت حسینی را گرامی داشتند. این آیین که با هدف پیوند میان نسل جوان و فرهنگ ایثار برگزار شد، بستری فراهم کرد تا دانشآموزانی که فرصت حضور در پیادهروی اربعین را نداشتند، در فضای معنوی این ایام، درسِ آزادی و حقطلبی بیاموزند.
آقای کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، با تأکید بر این رویکرد، خاطرنشان کرد که هدف اصلی آموزش و پرورش، فراتر از ایجاد شور و هیجان است. وی اظهار داشت: «ما در تلاشیم تا در کنار عشق به اهلبیت (ع)، “شعور و معرفت حسینی” را نیز در دل دانشآموزان نهادینه کنیم. تربیت نسل آینده بر پایه آموزههای نهضت عاشورا، ضامن پرورش انسانهای آگاه، مسئولیتپذیر و مؤمن است.»
وی با اشاره به اینکه قیام امام حسین (ع) بر محور احیای ارزشهایی چون نماز، اخلاق و مسئولیتپذیری استوار بود، افزود : حضور پرشور خانوادهها و مدیران در کنار دانشآموزان، نشاندهنده پیوند عمیق میان مدرسه و خانواده در مسیر تربیت حسینی است. این برنامهها با محوریت مشارکت فعال دانشآموزان طراحی شد تا آنان نه تنها بهعنوان مخاطب، بلکه بهعنوان یادگیرندگانِ پیامهای ماندگار اربعین، در این مسیر معنوی گام بردارند.