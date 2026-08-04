شهردار ارومیه با اشاره به فعالیت قابل توجه مدیریت شهری به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: حدود ۸۰ همت طرح در قالب اینوا در سطح شهر اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضاییه در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار ارومیه با استاندار آذربایجان غربی افزود: علاوه برآن، ۶۰ همت طرح نیز در حال سازماندهی و انجام مقدمات بوده و در صف اجرا قرار دارد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته پنج میلیارد تومان سرمایه گذاری جذب شده بود.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری ارومیه به دنبال درآمد پایدار است، ادامه داد: وقوع جنگ اخیر موجب کاهش درآمدهای مدیریت شهری شد ولی حقوق کارکنان با قدرت پرداخت شد و مشکلات را در این خصوص حل کردیم.

شهردار ارومیه یکی از راه های درآمد پایدار شهری را جذب سرمایه دانست و اظهار کرد: طرح میدان امام بعد از چند دهه عدم فعالیت، اجرایی شده؛ ضمن اینکه قدم های اول طرح ساماندهی شهرچای برداشته شده و در آستانه انجام لایروبی هستیم.

رحمانی رضاییه با بیان اینکه دهکده ساحلی چی چست به درآمدزایی رسیده است، گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، میزان درآمد آن می تواند در ماه های آینده ۱۰ برابر شود.

وی از نهایی شدن ساماندهی اراضی لشگر خبر داد و افزود: تمام تلاش ما در مدیریت شهری تعامل حداکثری با همه مجموعه‌هاست تا بتوانیم مسیر توسعه شهر را هموار کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه هم در این دیدار با قدردانی از همراهی کم نظیر استاندار آذربایجان غربی در خصوص شهر ارومیه اضافه کرد: محدودیت های مالی موجب می شود که آنچه که هدف ما در حوزه مدیریت شهری است، قابل دستیابی نباشد ولی ما همه توان خود را به کار می گیریم.

حسین پناهی ادامه داد: انتظار داریم که چالش های مدیریت شهری با کمک و هدایت استاندار آذربایجان غربی برداشته شود.

وی در مورد طرح هایی که نتیجه مورد نظر درخصوص اجرای آنها حاصل نشده است، اظهار کرد: طرح میدان امام، یادمان شهید باکری، طرح بهبود وضعیت شهرچای و تفرجگاه چی چست از جمله این طرح هاست که اجرای آنها به همراهی همه بخش ها نیاز دارد.