به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار گفت: یکی از عامل‌های اصلی در نابسامانی بازار نظارت است و باید نظارت‌ها از تولید تا مصرف تشدید شود.

سید محمد موسویان مهم‌ترین خلأ موجود در مدیریت بازار را ضعف نظارت دانست و افزود: چنانچه نظارت‌ها از مرحله تأمین مواد اولیه تا رسیدن کالا دست مصرف‌کننده استمرار یابد بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های بازار و آثار تورمی قابل کنترل می‌شود.

وی همچنین نظارت بر انبار‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه مسئول دانست و گفت: ضعف سامانه‌های موجود یکی از چالش‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا امکان رصدگردش کالا فراهم شود.

دادستان اصفهان با اشاره به تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی افزود: باید در این قرارگاه نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود و در جهت نظم و انضباط بازار، هدفمند عمل کرد.

این مقام قضایی استان با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این قرارگاه برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار است، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته اقتصادی از جمله مطالبه به حق مردم دانست و از سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان خاص پرونده‌های کلان اخلال در بازار با قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند.