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پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در یازده نقطه استان کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مراسم جاماندگان اربعین در کرمانشاه با عنوان به تو از دور سلام از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز (۱۳ مرداد) مصادف با اربعین حسینی از میدان آزادی آغاز شد و تا مزار شهدای این شهر ادامه داشت.
در طول مسیر حرکت نیز موکبهای فرهنگی و خدماتی از شرکت کنندگان پذیرایی و به آنان خدمات ارائه دادند.
از دیگر برنامههای اصلی مراسم جاماندگان اربعین در شهر کرمانشاه میتوان به قرائت زیارت اربعین، مداحی، سخنرانی و اقامه نماز جماعت در مزار شهدا اشاره کرد.