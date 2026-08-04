به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مراسم جاماندگان اربعین در کرمانشاه با عنوان به تو از دور سلام از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز (۱۳ مرداد) مصادف با اربعین حسینی از میدان آزادی آغاز شد و تا مزار شهدای این شهر ادامه داشت.

در طول مسیر حرکت نیز موکب‌های فرهنگی و خدماتی از شرکت کنندگان پذیرایی و به آنان خدمات ارائه دادند.

از دیگر برنامه‌های اصلی مراسم جاماندگان اربعین در شهر کرمانشاه می‌توان به قرائت زیارت اربعین، مداحی، سخنرانی و اقامه نماز جماعت در مزار شهدا اشاره کرد.



