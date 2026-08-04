پخش زنده
امروز: -
فرماندار پیرانشهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای میزبانی از بازگشت زائران اربعین حسینی، گفت: با پیگیریهای استاندار آذربایجانغربی، تمامی امکانات لازم برای پذیرایی از زائران اربعین برای موج بازگشت در مرز تمرچین و شهر پیرانشهر فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، لقمان خسروپور در جریان بازدید از مرز تمرچین با اشاره به استقرار مواکب خدماتی در مرز تمرچین، افزود: هماکنون ۱۰ موکب در مرز تمرچین بهصورت فعال در حال خدماترسانی هستند و در سطح شهر نیز موکب بزرگ اهل سنت با ظرفیت بالا، در حال ارائه خدمات به زوار است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث اسکان و پذیرایی، هیچ محدودیتی نداریم و این وحدت و همدلی مردم استان را به نمایش میگذارد.
فرماندار پیرانشهر با اشاره به تسهیلات حملونقل رایگان، تصریح کرد: پارکینگ بزرگی با ظرفیت ۵۰۰ هزار نفر بهصورت رایگان برنامهریزی شده است و حملونقل زوار از اربیل عراق تا پایانه مرزی تمرچین به صورت رایگان انجام میشود.
وی با تاکید بر منحصربهفرد بودن خدمات این مرز، گفت: مواکب فرهنگی و امکاناتی که در مرز تمرچین فراهم شده، در هیچ یک از مرزهای کشور وجود ندارد و این از راهبردهای استاندار آذربایجان غربی است.
خسروپور با اشاره به آمادگی مردم و مسئولان شهرستان پیرانشهر، خاطرنشان کرد: مردم این شهرستان با آبوهوای عالی و روحیه مهماننوازی خود، آماده استقبال از زائران اربعین حسینی هستند.