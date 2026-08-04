با افزایش نظارت بازرسان گشت‌های مشترک نظارتی بر قیمت و کیفیت محصولات در بازار سمنان ، برایِ سه واحدِ صنفی در تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل و فعالیتِ یک واحد نانوایی متخلف متوقف شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم میتوانند تخلف‌های صنفی را برای پیگیری بازرسان با سامانه‌های تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ مطرح کنند.

بازرسان گشت‌های نظارتی اعلام کردند بازرسی از واحد‌های صنفی به‌صورت مستمر ادامه دارد و برخورد با تخلفات در اولویت است.

از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و احتکار مشمول برخورد قانونی شده‌اند.