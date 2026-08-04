به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسابقات دومیدانی نونهالان منطقه یک کشور کبا حضور ۸ تیم از استان‌های کشور در مجموعه ورزشی دومیدانی آفتاب تهران برگزار شد , تیم نونهالان دومیدانی شهرستان دامغان که به عنوان نماینده استان سمنان در این مسابقات شرکت کرده بود ؛ موفق به کسب ۶ مدال طلا و نقره شد

در این مسابقات امیر علی آذری مقام اول در رشته پرتاب نیزه ، محمد آیین مظهری مقام اول در رشته دو ۱۰۰ متر ، امیرپوریا هاتفی مقام اول در رشته پرتاب چکش را کسب کردند.

همچنین توحید خلیل نژادی مقام دوم پرتاب دیسک ، محمد ماهان مناجاتی مقام دوم پرتاب دیسک و پدرام جابر زاده مقام دوم رشته پرتاب چکش را بدست آوردند.

نفرات برتر این رشته‌ها به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت می شوند.