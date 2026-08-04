مدیر اجرایی موکب محبان امیرالمومنین بنیاد مستضعفان مستقر در مرز تمرچین پیرانشهر گفت: روزانه به طور میانگین هفت هزار پُرس غذای گرم و ۲ هزار پرس صبحانه در این موکب توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسن اسماعیل زاده اظهار کرد: از ۲۰ تیر ماه تیم‌های این بنیاد کار برپایی موکب را در مرز تمرچین آغاز کردند و فعالیت رسمی موکب از ۳۰ تیر ماه شروع شد.

وی اضافه کرد: در این موکب برای زائران در نوبت صبحانه یک هزار پرس، برای نهار سه هزار پرس و برای شام چهار هزار پرس غذا ارائه می‌شود؛ خدمات رایگان اینترنت، محل استراحت و اسکان برای بانوان و آقایان از دیگر خدمات ارایه شده در این موکب است.

مدیر اجرایی موکب محبان امیرالمومنین بنیاد مستضعفان مستقر در مرز تمرچین پیرانشهر گفت: علاوه بر زائران داخلی زائران زیادی از کشورهای مختلف از جمله روسیه، ارمنستان و آذربایجان مهمان موکب محبان امیرالمومنین بنیاد مستضعفان بودند.

اسماعیل زاده افزود: فعالیت موکب موکب محبان امیرالمومنین بنیاد مستضعفان تا چند روز بعد از اربعین حسینی و تا بازگشت کامل زائران نیز در مرز تمرچین به فعالیت خود ادامه می دهد.