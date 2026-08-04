آیت الله محمدی لائینی: ایستادگی در جبهه حق و پیروی از فرهنگ حسینی، تنها راه مقابله با مظاهر ضلالت و استکبار جهانی در عصر حاضر است.

پیروی از فرهنگ حسینی، تنها راه مقابله با مظاهر ضلالت و استکبار جهانی

پیروی از فرهنگ حسینی، تنها راه مقابله با مظاهر ضلالت و استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران در بیستمین یادواره شش شهید سرافراز روستای زرندین علیا – نکا گفت: قیام امام حسین (ع) دستاورد‌های ماندگاری دارد که تا قیامت ادامه‌دار است؛ در رابطه با آن، دو دسته وظیفه داریم.

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی افزود: یاری امام حسین (ع) با تقدیم ۲۰۰ هزار شهید، دفاع از حرم با شهدای مدافع حرم و ایستادگی در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، نشان‌دهنده انجام این وظیفه است.

وی تصریح کرد: زنده نگه‌داشتن شعائر حسینی با مجالس، اطعام دهی‌ها و مواکب عظیم اربعین و همچنین حضور در مشهد در ایام شهادت امام رضا (ع) بخش دیگری از این وظیفه است.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین، پشتیبانی از رزمندگان و ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل، از وظایف مهم و تأثیرگذار ماست.

او ادامه داد: نباید یزید شد؛ یزید نماد ظلم و فساد است، نباید سرباز یزید شد؛ امروز کسانی که در فضای مجازی یا حقیقی از اغتشاشگران، سلطنت‌طلبان یا دشمنان حمایت می‌کنند در زمره سربازان یزید قرار می‌گیرند.

نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار کرد: نباید مثل یزید شد؛ سبک زندگی یزیدی یعنی گناه علنی، کشف حجاب، تضعیف ارزش‌ها، اگر فرهنگ یزیدی حاکم شود در برابر آمریکا و سیاست‌هایش سست و شکست‌خورده خواهیم شد.

او یاداوری کرد: امام حسین (ع) برای مبارزه با جهالت و گمراهی قیام کرد و فلسفه قیام ایشان، مبارزه با مظاهر ضلالت است.