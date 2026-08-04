به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسن گلچین لشکری افزود: اورژانس صحرایی شهید اروین رضایی نیروی پدافند هوایی ارتش از سوم مردادماه در مرز تمرچین پیرانشهر مستقر شده و خدمات درمانی خود را به زائران و موکب‌داران ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: در این مرکز سیار خدماتی همچون ویزیت پزشک، ارائه دارو، تزریقات، پانسمان، انجام نوار قلب، درمان سوختگی و در صورت نیاز، اعزام بیماران به مراکز درمانی و بیمارستان‌های داخل شهر انجام می‌شود.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا، به زائران توصیه کرد که از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز، به‌ویژه حوالی ظهر، خودداری کنند، لباس‌های نخی و سبک بپوشند و برای پیشگیری از گرمازدگی، به میزان کافی آب و مایعات مصرف کنند.

گلچین لشکری خاطرنشان کرد: اورژانس صحرایی تا پایان بازگشت زائران در مرز تمرچین فعال بوده و تیم‌های پزشکی به‌صورت مستمر برای ارائه خدمات درمانی در این مرز حضور خواهند داشت.