به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی زائران اربعین در مسیر بازگشت خبر داد.

فرزاد رستمی گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تاکنون، ۵۶۳ سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان انجام شده و ۱۴ هزار و ۳۳ زائر از طریق مرز شلمچه جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: با آغاز موج بازگشت زائران، تاکنون ۲۴۹ سفر برای انتقال زائران به استان انجام شده و ۸ هزار و ۲۲۳ نفر به بوشهر بازگشته‌اند.

رستمی با اشاره به استقرار نیرو‌های راهداری در مرز شلمچه تا پایان اجرای طرح اظهار کرد: برای جلوگیری از معطلی زائران در گرمای هوا، اتوبوس‌ها به‌صورت دپو در مرز مستقر هستند و همزمان از پایانه‌های استان نیز ناوگان جدید به مرز اعزام می‌شود تا هیچ وقفه‌ای در روند بازگشت زائران ایجاد نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر همچنین از مشارکت این استان در خدمت‌رسانی به زائران سایر استان‌ها خبر داد و گفت: بخشی از نیروها، ماشین‌آلات و تعدادی اتوبوس با همکاری صنایع به مرز مهران اعزام شده‌اند تا در مدیریت بازگشت زائران اربعین مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان تاروز جمعه پایان اجرای طرح با آمادگی کامل در مرز شلمچه مستقر خواهد بود و بازگشت زائران بدون کمبود ناوگان و با خدمات‌رسانی مستمر انجام می‌شود.