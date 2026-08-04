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مدیرکل بهزیستی مازندران از اجرای پویش «لبخند تندرستی» با هدف تأمین هزینههای درمانی مددجویان تحت پوشش که خارج از تعهد بیمههای پایه است، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران از اجرای پویش «لبخند تندرستی» با هدف حمایت از مددجویان تحت پوشش برای تأمین هزینههای درمانی مازاد بر پوشش بیمههای پایه خبر داد.
رقیه رحمانی گفت: هزینههای درمان برای برخی از مددجویان و خانوادههای تحت پوشش، بهویژه در مواردی که بخشی از هزینهها تحت پوشش بیمههای پایه قرار نمیگیرد، به یکی از دغدغههای جدی این خانوادهها تبدیل شده است.
وی افزود: پویش «لبخند تندرستی» با هدف تأمین منابع و امکانات مورد نیاز برای حمایت از این افراد و همچنین پیشگیری از تشدید بیماری و معلولیت اجرا میشود تا مددجویان بتوانند بهموقع از خدمات درمانی و مراقبتی مورد نیاز بهرهمند شوند.
مدیرکل بهزیستی مازندران از خیران، نیکوکاران، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و عموم مردم برای مشارکت در این پویش دعوت کرد و گفت: همراهی مردم میتواند بخشی از دغدغه درمان خانوادههای نیازمند را کاهش داده و زمینه دسترسی آنان به خدمات درمانی را فراهم کند.
رحمانی افزود: هدفگذاری این پویش، تأمین منابع و امکانات برای دستکم ۵۰ درصد از مددجویان واجد شرایط تحت پوشش بهزیستی مازندران است.
وی گفت: مشارکت در این پویش تنها یک کمک مالی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در حفظ سلامت، پیشگیری از تشدید بیماری و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی به شمار میرود.
مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: پویش «لبخند تندرستی» از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در سراسر استان برگزار میشود و خیران و نیکوکاران میتوانند از طریق شماره حساب :۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ و یا شماره کارت :۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام «مشارکتهای مردمی بهزیستی مازندران»، در تأمین هزینههای درمانی مددجویان سهیم شوند.