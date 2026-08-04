کارشناس هواشناسی ایلام گفت: توده هوای گرم تا اواسط هفته آینده در استان تداوم دارد و دمای بیشینه در مناطق گرمسیری به ۵۰ درجه و در مناطق سردسیری به ۴۰ درجه می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، توده هوای گرم حداقل تا اواسط هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت نوسانات دمایی چندان محسوس نیست و دمای بیشینه در مناطق گرمسیری استان در محدوده ۵۰ درجه و در مناطق سردسیری و شمالی در محدوده ۴۰ درجه خواهد بود.

رستمی گفت: با توجه به انتقال رطوبت، شرایط شرجی در استان حاکم است. طی امروز و فردا، رشد ابر‌های همرفتی و احتمال رگبار‌های تابستانه در برخی نقاط استان، به ویژه ارتفاعات، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: وزش باد نیز تا پنج روز آینده گاهی نسبتاً شدید است که در نواحی غربی استان شدت بیشتری دارد.