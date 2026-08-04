تجمع گسترده مردم در شب ۱۵۶، جلوه‌ای از حضور آگاهانه و استوار مردم استان اصفهان در میدان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضوری که با الهام از قیام جاودانه حضرت امام حسین (ع) و در آستانه اربعین حسینی، پیام روشنی از ایستادگی، مقاومت و پایبندی به آرمان‌های دینی و ملی را به تماشا گذاشت.

شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های حماسی و تأکید بر ادامه راه سیدالشهدا (ع)، نشان دادند که فرهنگ عاشورا همچنان الهام‌بخش ملت ایران در مواجهه با تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان است.

حاضران در این اجتماع، نهضت عاشورا را سرچشمه روحیه مقاومت و آزادگی ملت ایران دانسته و تأکید کردند که پیام اربعین، پیام تداوم راه حق، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم است.

آنان با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، حمایت خود از جبهه مقاومت را اعلام کرده و حضور پرشور مردم را نمادی از آمادگی ملت برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین (ع)، شهدا و انقلاب اسلامی، بر استمرار حضور در صحنه و حفظ روحیه مقاومت تأکید کردند.

آنان با بیان اینکه ملت ایران درس ایستادگی را از مکتب عاشورا و حماسه اربعین آموخته است، اعلام کردند که با اتکا به ایمان، وحدت و فرهنگ حسینی، مسیر عزت و اقتدار کشور را با استواری ادامه خواهند داد.