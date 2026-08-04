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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر و شب احتمال بارش خفیف باران در ارتفاعات شمالی و شرقی استان دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز ناپایداری دریایی و ناپایداری جوی در ارتفاعات مورد انتظار است.
او افزود: با توجه به افزایش سرعت باد در جنوب شرق کشور، احتمال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس دما در استان محتمل خواهد بود.
سی سی پور گفت: دریا تا بعدازظهر با افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی و بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری و شب از شدت سرعت باد در مناطق دریایی استان کاسته خواهد شد.
سی سی پور گفت: از ظهر امروز تا پایان هفته، با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه سیستان در جنوب شرق کشور، در مناطق شرقی استان هرمزگان نیز افزایش سرعت بادهای شمال شرقی با احتمال بروز گردوخاک، کاهش رطوبت نسبی، افزایش خشکی هوا و افزایش محسوس دما در طول روز پیش بینی میشود.
او افزود: توصیه میشود، از قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعتهای گرم روز و ترددهای غیرضرور در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری شود.
سی سی پور گفت: تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و دامداریها با توجه به تنش دمایی، صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.