مراسم تشییع و خاکسپاری سه شهید حمله آمریکا به محله چاه‌تنگوی شهر قشم امروز بر روی دستان مردم شهید پرور این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: مراسم تشییع این شهیدان از میدان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قشم آغاز شد.

ناوکی افزود : پیکر شهیدان در گلزار شهدای امامزاده سید مظفر(ع) این شهرستان به خاک سپرده شد.

در پی حمله آمریکا به محله چاه‌تنگوی شهر قشم در هشتم مرداد سه نفر از اعضای خانواده جعفری به شهادت رسیدند و دو کودک دیگر نیز بر اثر موج انفجار مجروح شدند.

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در این حمله شهید قیصر جعفری، شهیده زهرا جعفری قشمی و شهید سینا جعفری دو ساله به فیض شهادت نائل شدند.

محمدرضا جعفری ۱۳ ساله و مجتبی جعفری ۷ ساله بر اثر موج انفجار مصدوم شدند.