به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هم‌زمان با تشرف میلیون‌ها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) به عتبات عالیات، پویشی با هدف ارتقای سواد سلامت زائران، کاهش مخاطرات بهداشتی سفر و ترویج رفتارهای پیشگیرانه در طول مسیر پیاده‌روی طراحی شده و در قالب یک بسته‌ رسانه‌ای و آموزشی جامع و با همکاری جمعیت هلال احمر در سطح مناطق ۲۲گانه پایتخت به اجرا درآمده است.

این بسته‌های آموزشی شامل موشن‌گرافیک‌های موضوعی، اینفوگرافیک، پوستر، بروشور و تراکت‌های راهنما است که محورهای حیاتی همچون «آمادگی‌های پیش از سفر»، «پیشگیری و مدیریت گرمازدگی و کم‌آبی»، «نکات کلیدی برای بیماران قلبی و عروقی»، «مراقبت‌های تنفسی در ازدحام»، «اصول بهداشت فردی و عمومی در مواکب»، «پیشگیری و درمان عرق‌سوز شدن و تاول پا» و «نحوه مصرف داروهای ضروری» را پوشش می‌دهد.

محتواهای تولیدشده در قالب یک زنجیره رسانه‌ای منظم و روزانه، از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری تهران، شبکه‌های اجتماعی محلی، خانه‌های سلامت محلات ۲۲گانه و فضاهای تبلیغات محیطی پایتخت بازنشر می‌شود تا حداکثر پوشش مخاطب و آگاه‌سازی شهروندان پیش از اعزام و در حین سفر محقق گردد.