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با همکاری شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر ، پویش «خودمراقبتی و سلامت زائرین کربلا» با هدف ارتقای سلامت و آگاهی زائران اربعین در مناطق ۲۲گانه پایتخت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با تشرف میلیونها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) به عتبات عالیات، پویشی با هدف ارتقای سواد سلامت زائران، کاهش مخاطرات بهداشتی سفر و ترویج رفتارهای پیشگیرانه در طول مسیر پیادهروی طراحی شده و در قالب یک بسته رسانهای و آموزشی جامع و با همکاری جمعیت هلال احمر در سطح مناطق ۲۲گانه پایتخت به اجرا درآمده است.
این بستههای آموزشی شامل موشنگرافیکهای موضوعی، اینفوگرافیک، پوستر، بروشور و تراکتهای راهنما است که محورهای حیاتی همچون «آمادگیهای پیش از سفر»، «پیشگیری و مدیریت گرمازدگی و کمآبی»، «نکات کلیدی برای بیماران قلبی و عروقی»، «مراقبتهای تنفسی در ازدحام»، «اصول بهداشت فردی و عمومی در مواکب»، «پیشگیری و درمان عرقسوز شدن و تاول پا» و «نحوه مصرف داروهای ضروری» را پوشش میدهد.
محتواهای تولیدشده در قالب یک زنجیره رسانهای منظم و روزانه، از طریق درگاههای اطلاعرسانی شهرداری تهران، شبکههای اجتماعی محلی، خانههای سلامت محلات ۲۲گانه و فضاهای تبلیغات محیطی پایتخت بازنشر میشود تا حداکثر پوشش مخاطب و آگاهسازی شهروندان پیش از اعزام و در حین سفر محقق گردد.