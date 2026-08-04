به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فرج‌نیا اظهار کرد:مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز با همکاری واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز، همکاران اداره برق سردرود، دفتر حراست و امور محرمانه، فرماندهی انتظامی و مراجع قضایی از انباری یک مغازه کشف و شناسایی شد و در بازرسی از محل ۲۶ دستگاه ماینر قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز مصداق آشکار سرقت انرژی و قاچاق برق است افزود: این مراکز به دلیل مصرف مداوم و بالای برق، فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع وارد کرده و موجب کاهش پایداری شبکه، افت کیفیت برق و افزایش احتمال بروز خاموشی می‌شوند. ادامه این روند، تامین برق پایدار منازل، مراکز درمانی، صنایع، شهرک‌های صنعتی و سایر زیرساخت‌های حیاتی را با چالش مواجه می‌کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به شرایط اوج مصرف برق در فصل تابستان و ضرورت صیانت از امنیت انرژی کشور گفت: استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، تضییع حقوق عمومی و هدررفت سرمایه‌های ملی است و صنعت برق با همکاری دستگاه‌های مسئول، برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز را با قاطعیت دنبال می‌کند.

فرج‌نیا خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط قانونی علاوه بر جمع‌آوری تجهیزات، برق مراکز متخلف قطع و مراحل قانونی برای برخورد با عاملان این تخلف نیز انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط معادل مصرف برق ۱۱ واحد مسکونی انرژی مصرف می‌کند، گفت: با کشف و جمع‌آوری ۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز، برق مورد نیاز حدود ۲۹۷ خانوار آزاد شده و به شبکه توزیع بازگشت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز موضوع را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با سامانه ۱۲۱ گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.