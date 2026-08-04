کربلا دیشب مملو از دلدادگان و شیفتگانی بود که از روز‌ها قبل راهی سرزمین عشق شده، خود را به این شهر مقدس رسانده‌اند تا در همایش جهانی اربعین دوشادوش هم بار دیگر به جهان اعلام کنند که راه حق و حقیقت تا ابد باقی ست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ کربلا دیشب مملو از دلدادگان و شیفتگانی بود که از روز‌ها قبل راهی سرزمین عشق شده، خود را به این شهر مقدس رسانده‌اند تا در همایش جهانی اربعین دوشادوش هم بار دیگر به جهان اعلام کنند که راه حق و حقیقت تا ابد باقیست و درخشان و پر فروغ خواهد ماند و آزادگی رمز پیروزی بر یزیدیان زمان است.

گزارش ارسالیِ خبرنگار اعزامیِ اردبیل به کربلای معلی را ببینیم: