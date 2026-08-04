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معاون فرهنگی و تبلیغی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۰ نقطه از استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام حسین صادق زاده گفت: این آیین با حضور پرشور مردم در سراسر استان دارالحماسه بوشهر برگزار شد.
وی اظهار کرد: امسال در استان بوشهر با توجه به تحولات اخیر و با شعار «مثلی لایبایع مثله»، پرچمهای قرمز در اختیار مردم قرار گرفت و بهعنوان یک مطالبه مردمی در این مراسم به اهتزاز درآمد.
این مراسم در بوشهر از شرکت ملی نفتکش در بلوار ساحلی واقع در خیابان ساحلی تا آستان امامزاده قاسم برگزار شد.
همچنین این مراسم با حضور پرشور و خودجوش در مسیرهای منتهی به ۲۰ بقعه متبرک استان برگزار شد.