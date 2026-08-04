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جاماندگان اربعین، در خیابانها اصفهان به یاد بزرگ مرد آزاد تاریخ نوای یا حسین سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، مراسم پیادهروی جاماندگان از صبح امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر اصفهان آغاز شده است.
این آیین معنوی که از طلوع آفتاب تا اذان ظهر ادامه دارد، از منازل، مساجد و حسینیههای سطح شهر اصفهان به سمت گلستان شهدای اصفهان در حال برگزاری است.
در طول مسیرهای پیادهروی، مواکب متعددی برای خدمترسانی و پذیرایی از زائران حسینی برپا شده است.
همچنین برنامههای فرهنگی و مذهبی از جمله قرائت زیارت اربعین و سخنرانی در گلستان شهدا تدارک دیده شده است.
امسال ۱۱۷ مراسم پیادهروی اربعین در شهرستانهای مختلف استان اصفهان برگزار میشود که مجموع مسافت این مسیرها به حدود ۳۵۱ کیلومتر میرسد.
پیشبینی میشود حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پیادهرویهای اربعین استان اصفهان شرکت کنند.