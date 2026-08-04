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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اقدامات این شرکت برای تامین برق مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمود محمودی در خصوص اقدامات انجام شده توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای تامین برق مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری، گفت: به منظور هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین، فیدرهای تغذیهکننده مراسم و مواکب در اولویت تامین برق قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به تامین برق ۲۰۰۰ نقطه از مسیر راهپیمایی، از برقرسانی ۵۸۰ موکب در سطح استان تهران خبر داد و افزود: ۱۲۰ نفر از همکاران در قالب ۴۰ اکیپ عملیاتی به همراه ۱۲ بالابر وظیفه بازدید تمام مسیرهای پیادهروی، تاسیسات شبکه و قفل تابلوها جهت جلوگیری از بروز حادثه، سرویس و آچارکشی شبکههای تغذیه کننده مسیر پیادهروی را بر عهده دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: موکب پنجتن آلعبا در منطقه برق ری برای پذیرایی از عزاداران با مشارکت ۱۵۰ نفر از کارکنان این منطقه دایر میشود که علاوه بر پذیرایی، از امکانات دیگری همچون ایستگاه سلامت، محل بازی کودکان، اتاق مادر و کودک، محل استراحت و نماز، پاسخ به سوالات شرعی، مشاوره روانشناسی، اجرای گروه تواشیح و... نیز برخوردار است.
محمودی، پخش کلیپهای آموزشی و توزیع بروشور با موضوع مدیریت مصرف برق در بین عزاداران توسط دفتر روابط عمومی و دفتر مدیریت مصرف شرکت را از دیگر برنامههای پیشبینی شده برای این موکبها عنوان کرد.