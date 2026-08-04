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معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: توافق اخیر با کشور عراق در زمینه اتصال ریلی مرز کرمانشاه - خسروی - بغداد میتواند یک افق تازه و تحول بزرگ را برای غرب کشور ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نشست طرح و بررسی مشکلات شهرداریهای استان گفت: استان کرمانشاه بخشی از حافظه تاریخی، تمدنی و ملی ایران و از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود.
امیدی پور افزود: کرمانشاه سال هاست که در مسیر عبور زائران عتبات عالیات قرار دارد و هر ساله خدمات رسانی بسیار گستردهای در استان به زائران ارائه میشود.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اربعین را یک آزمون بزرگ برای مدیران استانهای مرزی توصیف کرد و گفت: استان کرمانشاه یک دروازه مهم تجاری، زیارتی و گردشگری در غرب کشور است و زیرساختهای اربعینی استان نیز باید با یک نگاه کلان نگرانه و در راستای خدمات رسانی در این سطح تعریف و ایجاد شوند.