به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نشست طرح و بررسی مشکلات شهرداری‌های استان گفت: استان کرمانشاه بخشی از حافظه تاریخی، تمدنی و ملی ایران و از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

امیدی پور افزود: کرمانشاه سال هاست که در مسیر عبور زائران عتبات عالیات قرار دارد و هر ساله خدمات رسانی بسیار گسترده‌ای در استان به زائران ارائه می‌شود.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اربعین را یک آزمون بزرگ برای مدیران استان‌های مرزی توصیف کرد و گفت: استان کرمانشاه یک دروازه مهم تجاری، زیارتی و گردشگری در غرب کشور است و زیرساخت‌های اربعینی استان نیز باید با یک نگاه کلان نگرانه و در راستای خدمات رسانی در این سطح تعریف و ایجاد شوند.