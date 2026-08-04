به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صبح امروز و همزمان با اربعین حسینی، مراسم پیاده‌روی و عزاداری جاماندگان اربعین با حضور خیل عظیمی از دل‌های عاشق و بی‌قرار که توفیق حضور در مسیر نجف تا کربلا را نداشته‌اند، در نقاط مختلف استان فارس برگزار شد.

در شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران، این آیینِ معنوی از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور عاشقانِ ولایت از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و خیلِ جمعیتِ سوگوار با طی کردن مسیرِ عشق، به سوی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) حرکت کردند تا ارادت خود را به ساحت مقدس اهل بیت (ع) ابراز دارند.