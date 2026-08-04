ستاد مرکزی اربعین حسینی وزارت آموزش و پرورش از دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های آنان دعوت کرد تا با حضور فعال و گروهی در آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، همدلی و خدمت مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، ستاد مرکزی اربعین وزارت آموزش‌وپرورش با انتشار اطلاعیه شماره ۸، از دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های آنان خواست با حضور پرشور در آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کنند.

در این اطلاعیه، پیاده‌روی جاماندگان اربعین فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت سیدالشهدا (ع) و گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت، همدلی و خدمت در جامعه اسلامی توصیف شده و بر حضور گروهی دانش‌آموزان با همراهی خانواده‌ها، معلمان، مربیان و هم‌کلاسی‌ها در این مراسم تأکید شده است.

بر اساس این اطلاعیه، ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق با مشارکت مردم، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، اقدام به برپایی موکب‌های عزاداری، فرهنگی و خدمت‌رسانی در مسیرهای پیاده‌روی کرده‌اند. همچنین تعدادی از مدارس نیز با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی، فرهنگیان، اولیا و خیرین، در ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان مشارکت دارند.

ستاد مرکزی اربعین وزارت آموزش‌وپرورش همچنین توصیه کرده است گروه‌های دانش‌آموزی و خانواده‌ها با هماهنگی مساجد محلات، حرکت خود را از مسجد آغاز کرده و به‌صورت منسجم به مسیرهای تعیین‌شده پیاده‌روی جاماندگان اربعین بپیوندند. در اطلاعیه تأکید شده است که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تقویت پیوند میان مسجد، مدرسه و خانواده و نمادی از همدلی جامعه تعلیم و تربیت باشد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه از شرکت‌کنندگان خواسته شده است ضمن رعایت نظم، شئون مراسم و نکات ایمنی و بهداشتی، دانش‌آموزان به‌ویژه در مقاطع پایین‌تر را با همراهی والدین یا سرپرستان قانونی در مراسم حضور دهند و در حفظ پاکیزگی مسیرهای پیاده‌روی نیز اهتمام داشته باشند.

ستاد مرکزی اربعین وزارت آموزش‌وپرورش در پایان ابراز امیدواری کرده است که حضور گسترده دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها در آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین، جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت جامعه تعلیم و تربیت به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) باشد.