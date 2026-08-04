به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اسلان زارع در دیدار با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در جنوب کشور اظهار داشت: بوشهر به دلیل دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد خلیج فارس، همجواری با بازار‌های منطقه‌ای، برخورداری از بنادر مهم تجاری، زیرساخت‌های انرژی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های شیلات، تجارت و لجستیک، از مهم‌ترین مناطق کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات به شمار می‌رود.

وی افزود: منطقه آزاد بوشهر می‌تواند با بهره‌گیری از این مزیت‌های رقابتی، به یکی از قطب‌های اصلی تولید، تجارت و صادرات کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری با کشور‌های همسایه ایفا کند.

زارع بر ضرورت تسریع در انجام فرآیند‌های باقیمانده، به منظور راه‌اندازی کامل منطقه آزاد، تاکید کرد و یادآور شد: با راه‌اندازی کامل منطقه آزاد، زمینه شکوفایی این ظرفیت‌ها نیز فراهم می‌شود.

استاندار بوشهر خواستار حمایت و پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد برای تکمیل مراحل اجرایی، استقرار سازمان منطقه آزاد، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری شد.

وی افزود: با همکاری دولت، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مدیریت استان، منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر می‌تواند به قطب تجارت، صادرات، صنایع دریامحور و جذب سرمایه در جنوب کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان و تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور ایفا کند.

استاندار بوشهر تاکید کرد: تعامل و هماهنگی میان دولت، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر و دستگاه‌های اجرایی، مسیر تحقق اهداف منطقه آزاد بوشهر را هموار خواهد کرد.

حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با تأکید بر اهمیت راهبردی منطقه آزاد بوشهر، از آمادگی دبیرخانه شورای‌عالی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه خبر داد و اظهار کرد: تسریع در جذب سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیند‌های اداری و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های توسعه منطقه آزاد بوشهر خواهد بود.