مراسم بزرگداشت شهدای یگان شهید رسول حیدری با حضور خانواده‌های شهدا، رزمندگان و فرماندهان دوران جنگ، مسئولان محلی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در منطقه کاچونی، در مرکز بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ این یگان ۳۴ سال پیش در جریان جنگ بوسنی و با نقش‌آفرینی شهید رسول حیدری مستشار ایرانی شکل گرفت و در دفاع از منطقه کاچونی، جلوگیری از سقوط آن و محافظت از ساکنان مسلمان منطقه در برابر نیرو‌های مهاجم نقش مؤثری ایفا کرد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت سوره یاسین، دعا و ادای احترام به شهدا، یاد رزمندگانی را گرامی داشتند که در صفوف ارتش جمهوری بوسنی و هرزگوین و نیرو‌های انتظامی این کشور، برای دفاع از مردم و سرزمین خود جان باختند.

طاهر لندو نخست وزیر کانتون مرکزی بوسنی در این مراسم با اشاره به برگزاری مستمر یادواره‌های شهدا در مناطق مختلف این کشور گفت: مردم بوسنی و هرزگوین در طول سال، در شهر‌ها و روستا‌های گوناگون گرد هم می‌آیند تا خاطره کسانی را که برای آزادی این سرزمین جان خود را فدا کردند، زنده نگه دارند.

وی تأکید کرد: مردم بوسنی باید بهترین فرزندان این سرزمین را به یاد داشته باشند و از مکان‌های شهادت آنان، پیام صلح، عدالت و جلوگیری از تکرار کشتار کودکان و غیرنظامیان را به جهان منتقل کنند.

امیر کوبورا یکی از فرماندهان و رزمندگان پیشین ارتش جمهوری بوسنی و هرزگوین نیز هشدار داد: در برخی مناطق به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، خاطره جنگ، نقش ارتش جمهوری بوسنی و هرزگوین و فداکاری شهدا و رزمندگان به‌تدریج در معرض فراموشی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با تحریف تاریخ جنگ گفت: برگزاری چنین مراسمی نشان می‌دهد که مردم بوسنی هنوز شهدا، فرماندهان و رزمندگانی را که از کشورشان دفاع کردند، فراموش نکرده‌اند.

این فرمانده پیشین همچنین گفت: شخصاً شاهد کمک جمهوری اسلامی ایران به مردم بوسنی در دشوارترین سال‌های جنگ بوده و تأکید کرد مردم ایران در آن دوران در کنار مردم بوسنی ایستادند.

وی افزود: مردم بوسنی این حمایت را در حافظه خود حفظ کرده‌اند و در حد توان با احترام، همدلی و دعا، همراه مردم ایران خواهند بود.

جمال مردان یکی دیگر از فرماندهان پیشین نیز با اشاره به نقش ارتش و نیرو‌های انتظامی جمهوری بوسنی و هرزگوین در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی این کشور گفت: آزادی و امنیت امروز بوسنی حاصل جان‌فشانی شهدا و مقاومت نیرو‌هایی است که در سال‌های جنگ در برابر حملات گسترده ایستادگی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شهید رسول حیدری را مبارزی توصیف کرد که از کشوری دیگر برای کمک به دفاع از بوسنی و هرزگوین آمد و جان خود را در این راه فدا کرد.

این فرمانده بوسنیایی تأکید کرد: نام و فداکاری شهید رسول حیدری هرگز نباید فراموش شود زیرا او نیز در کنار شهدای بوسنی برای آزادی، استقلال و بقای مردم این کشور جان باخت.

وی همچنین با قدردانی از همراهی جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ گفت: مردم بوسنی شاید امروز نتوانند کمک‌های آن دوران را به همان شکل جبران کنند اما می‌توانند با حفظ این دوستی، دعا برای مردم ایران و زنده نگه داشتن خاطره آن همراهی، سپاس خود را نشان دهند.

ابوذر ابراهیمی ترکمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین نیز در این مراسم با اشاره به گذشت ۳۴ سال از جنگ بوسنی گفت: شهدای این کشور جان خود را فدا کردند تا نسل امروز بتواند در آرامش و امنیت زندگی کند.

وی با پیوند دادن رنج مردم بوسنی با تحولات کنونی منطقه و جهان گفت: کشتار مسلمانان و غیرنظامیان همچنان ادامه دارد و آمریکا و رژیم صهیونیستی هر روز جان شمار زیادی از مردم از جمله کودکان را می‌گیرند.

وی با اشاره به سخنان یکی از حاضران درباره کشته شدن ۱۶۸ کودک زیر ده سال، این جنایت را نمونه‌ای از قربانی شدن بی‌گناهان دانست و تأکید کرد: جان این کودکان هدیه الهی بود اما آمریکا و رژیم صهیونیستی آن را از آنان گرفتند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان از برگزارکنندگان مراسم، خانواده‌های شهدای یگان و به‌ویژه بازماندگان شهید رسول حیدری صمیمانه قدردانی کرد و زنده نگه داشتن یاد این شهید ایرانی در کنار شهدای بوسنی را نشانه‌ای از پیوند عمیق و تاریخی میان دو ملت دانست.

مراسم سالانه بزرگداشت شهدای این یگان، بخشی از تلاش مردم منطقه کاچونی برای حفظ حافظه جنگ و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

با گذشت بیش از سه دهه، نام شهید رسول حیدری همچنان در کنار همرزمان بوسنیایی‌اش در خاطره مردم این منطقه زنده مانده است؛ مستشاری ایرانی که در دفاع از بوسنی و هرزگوین حضور یافت و سرانجام جان خود را در این راه فدا کرد.