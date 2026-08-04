روایت جوانان و نوجوانان کربلایی که می‌گوید: پیام ما به دشمنان این است تا پای جان برای ایرانمان ایستاده‌ایم، روایتی شنیدنی است.

تا پای جان برای ایرانمان، پیام نوجوانان کربلایی به دشمنان این مرز و بوم

تا پای جان برای ایرانمان، پیام نوجوانان کربلایی به دشمنان این مرز و بوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اربعین امسال اربعین متفاوتی برای مسلمانان جهان است در این میان، اما روایت نوجوانان و جوانان شنیدنی است.

مرز شلمچه این روز‌ها میزبان نوجوانانی است که برای نخستین بار قدم در مسیر پیاده‌روی اربعین گذاشته‌اند تا تجربه‌ای متفاوت از زیارت و همدلی را رقم بزنند با کوله‌های کوچک، پرچم‌های «یاحسین (ع)» بر دوش و چشمانی که شوق رسیدن به کربلا در آن موج می‌زند.

روایتی که اقتدار، عزت و البته خونخواهی رهبر شهید ایران در آن موج می زند. جوانانی که با پرچم سرخ در بزرگترین اجتماع مسلمانان جهان حاضر شده‌اند حالا در بازگشت از این زیارت معنوی می‌گویند: پیام ما به جهان این است تا پای جان پای ایرانمان ایستاده‌ایم.

آنان همچنین از خونخواهی رهبر شهید تا قدم برداشتن به نیابت ۱۶۸ دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب می گویند.

به روایت آمار حدود چهارصد و سی هزار نوجوانان زیر پانزده سال امسال به کربلا و نجف مشرف شدند.