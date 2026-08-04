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راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در دیار شیخ شهید فضلالله نوری، از گلزار شهدای مسجد جامع شهر نور به سمت مزار شهدای گمنام غواص رویان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در دیار شیخ شهید، حضرت آیتالله شیخ فضلالله نوری، امروز با شکوهی بینظیر از گلزار شهدای مسجد جامع شهر نور به سمت مزار شهدای گمنام غواص رویان آغاز شد. هزاران نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) با پای پیاده و با برپایی پرچمهای سرخ خونخواهی، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) و شهدای والامقام به نمایش گذاشتند.
عزاداران حسینی در این مسیر معنوی، با سردادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «یا لثارات الحسین»، بر عهد خود با مکتب عاشورا و تداوم راه شهیدان تأکید کردند. این راهپیمایی که همزمان با ایام سوگواری اربعین برگزار میشود، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود؛ چراکه جاماندگان از سفر کربلا، با دلهایی آکنده از عشق به حسین (ع) و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، گام در این مسیر نهادند.
پرچمهای سرخ؛ نماد خونخواهی و ایستادگی
در این مراسم، پرچمهای سرخ خونخواهی که نماد عزم راسخ برای پیگیری خون شهیدان و ایستادگی در برابر ظلم و ستم است، بر دوش عزاداران به اهتزاز درآمد. شرکتکنندگان با حمل این پرچمها، پیام تاریخی «هیهات منا الذله» را فریاد زدند و بر ادامه راه شهیدان و مقاومت در برابر استکبار تأکید کردند.
از گلزار شهدای نور تا مزار شهدای غواص رویان؛ مسیر عشق و ایثار
مسیر این راهپیمایی که از گلزار شهدای مسجد جامع نور آغاز و به مزار شهدای گمنام غواص رویان ختم میشد، یادآور رشادتهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بود. عزاداران با عبور از این مسیر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غواص، بر تداوم راه آنان در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی تأکید کردند.
حضور اقشار مختلف مردم؛ نمایش وحدت و همدلی
در این راهپیمایی، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان حضور داشتند و با همدلی و وحدت، صحنهای باشکوه از عشق به اهلبیت (ع) و وفاداری به انقلاب اسلامی را به تصویر کشیدند. مواکب و ایستگاههای صلواتی نیز در طول مسیر، به پذیرایی از عزاداران پرداختند و فضایی سرشار از معنویت و ایثار را رقم زدند.
اربعین؛ عهدی دوباره با شهیدان
راهپیمایی جاماندگان اربعین در دیار شیخ شهید فضلالله نوری، تنها یک مراسم عزاداری نبود؛ بلکه تجدید عهدی دوباره با آرمانهای امام حسین (ع)، شهدای انقلاب اسلامی و رهبر شهید بود. عزاداران با حضور پرشور خود، نشان دادند که اربعین نه فقط یک رویداد تاریخی، که یک جریان زنده و پویا برای انتقال پیام عاشورا به نسلهای آینده است.