معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از بازگشت ۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرز‌های کشور به استان البرز در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این جابه‌جایی با استفاده از ۵۹۲ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، علی نفری معاون حمل‌ونقل این اداره‌کل صبح روز سه شنبه ١٣ مرداد، با اعلام این خبر اظهار کرد: از تاریخ ۵ مرداد لغایت ۱۲ مرداد امسال ۱۵ هزار زائراربعین حسینی با بهره‌گیری از۵۹۲ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری از مرز‌های کشور به استان البرز بازگشتند.

وی افزود: بیشترین حجم بازگشت زائران از مرز مهران انجام شده و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، روند انتقال زائران با نظم و ایمنی مطلوب در حال انجام است.

نفری با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) گفت: تا پایان اجرای طرح اربعین حسینی، خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به زائران ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل بازگشت هموطنان به کار گرفته شده است.