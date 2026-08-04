امروز ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ و همزمان با بیستمین روز از ماه صفر، مراسم معنوی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با برافراشتن پرچم خون‌خواهی رهبر شهید امت در شهر شیراز برگزار شد. جاماندگان قافله کربلا در شیراز مسیر دلدادگی را تا آستان مقدس شاهچراغ (ع) پیاده پیموند. این حضور عظیم، پیام آزادی‌خواهی، ظلم‌ستیزی و مقاومت ملت ایران را به جهان مخابره می‌کند. راهپیمایی جاماندگان اربعین تنها یک حرکت آیینی نیست، بلکه جلوه‌ای از وحدت ملی، انسجام اجتماعی، تجدید بیعت با آرمان‌های سیدالشهدا (ع)، حمایت از جبهه مقاومت و نمایش اقتدار فرهنگی و دینی ملت ایران در برابر جبهه استکبار است. راهپیمایی جاماندگان اربعین در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی کشور تبدیل شده و هرساله میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل‌بیت (ع) با حضور در این آیین، یاد و پیام نهضت عاشورا را گرامی می‌دارند. برگزاری همزمان این مراسم در شهر‌های مختلف کشور، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ارادت مردم ایران به فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی است.

عکاس : فریبا فضلی-عطیه جویره