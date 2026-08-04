به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۵۵۰ کیلومتر از محور‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: ۱۲۰ کیلومتر از این عملیات در محور‌های منتهی به پایانه‌های مرزی استان اجرا شده است.

امیر اصغری اظهار داشت: عملیات لکه‌گیری، روکش آسفالت و اجرای آسفالت حفاظتی در بیش از ۳۲۵ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۱.۲ همت) امسال اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع عملیات انجام‌شده، ۱۲۰ کیلومتر به محور‌های منتهی به پایانه‌های مرزی اختصاص دارد که با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در اولویت اجرا قرار گرفته است.اصغری ادامه داد: همچنین ۱۶ فقره قرارداد جدید به طول ۲۲۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک‌هزار میلیارد تومان (یک همت) در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.

به گفته رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی حجم عملیات اجرایی و اعتبارات اختصاص‌یافته در حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های استان درمقایسه با پارسال افزایش قابل‌توجهی دارد، موضوعی که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود کیفیت رویه آسفالت و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای خواهد داشت.