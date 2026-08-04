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رئیس پلیس راه استان قم از بهکارگیری تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل مسافری برای تسریع در بازگشت زائران اربعین خبر داد و گفت: هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای انتقال سریع و روان زائران از مرزهای اربعینی به سراسر کشور تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین اظهار کرد: تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدمترسانی به زائران، بهویژه در مرز مهران، به کار گرفته شده تا روند بازگشت هموطنان با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.
سرهنگ شاکری در جریان بازدید از پایانههای حملونقل استان قم و برگزاری نشستهای هماهنگی با دستگاههای مسئول، بر ضرورت آمادگی کامل بخشهای مختلف برای مدیریت موج بازگشت زائران تأکید کرد.
وی افزود: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی با سرعت بیشتری انجام شده است تا هیچگونه اختلالی در انتقال زائران از پایانههای مرزی به شهرهای مقصد ایجاد نشود و زائران بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به محل سکونت خود بازگردند.
رئیس پلیس راه استان قم خاطرنشان کرد: خدمترسانی به زائران اربعین تا پایان عملیات بازگشت با استفاده از همه ظرفیتهای حملونقل و همکاری دستگاههای مرتبط ادامه دارد.