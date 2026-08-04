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رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون بیش از ۱۷۰ هزار خدمت در حوزه سلامت به زائران ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مسعود قلعهسفیدی گفت: این خدمات در بخشهای بهداشتی، درمانی، دارویی و اورژانسی در استان به مراجعه کنندگان ارائه شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه برای ایام اربعین امسال ۱۱۷ دستگاه آمبولانس، هفت دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۹ موتورلانس و یک بالگرد هوایی به کار گرفته شد افزود: در این مدت حدود ۱۱ هزار مأموریت و خدمت از طریق اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز ثارالله انجام و بیش از ۱۲ هزار خدمت درمانی در بیمارستانها و مراکز درمانی استان به زائران ارائه شده است.
وی گفت: همچنین حدود ۶ هزار خدمت دارویی در مراکز درمانی، پایگاههای سلامت و محورهای مواصلاتی استان به زائران ارائه شده و تاکنون مشکل خاصی در حوزه سلامت گزارش نشده است.
قلعه سفیدی افزود: روند خدمترسانی تا پایان عملیات اربعین بدون وقفه ادامه خواهد داشت.