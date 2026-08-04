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پویش «پیادهروی به نیابت از آقای شهید ایران»، موج جدیدی از ارادت کاربران شبکههای اجتماعی را در اربعین امسال به راه انداخته است تا زائران مسیر نجف تا کربلا را به یاد و نیت رهبر شهید انقلاب طی کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در پویشی نو در اربعین امسال، جمعی از زائران و کاربران فضای مجازی تصمیم گرفتهاند مسیر پیادهروی را به نیابت از «آقای شهید ایران» بپیمایند. شرکتکنندگان در این پویش، علاوه بر پیمودن مسیر، با به اشتراکگذاری محتواهای مجازی با این نیت، تلاش میکنند تا یاد و مسیر رهبر شهید انقلاب را در میان زائران و مخاطبان فضای مجازی زنده نگه دارند.
(گزارش حسین همتی فر)