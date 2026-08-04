مردم مؤمن و ولایت‌مدار کرمان با حضوری پرشور در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، بار دیگر عشق و ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان کرمان با حضوری پرشور در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، بار دیگر عشق و ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به نمایش گذاشتند.

پیاده‌روی جاماندگان اربعین، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و دلدادگی مردم به فرهنگ عاشورا بود و بار دیگر نشان داد که پیام قیام حسینی، الهام‌بخش ایستادگی، بصیرت و انسجام امت اسلامی در همه دوران‌ها است.