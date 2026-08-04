پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در لرستان
همزمان با اربعین حسینی، آیین پیادهروی «جاماندگان» با حضور پرشور مردم ولایتمدار در شهرهای مختلف لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مردم لرستان از نخستین ساعات صبح امروز با حضور در مسیرهای تعیینشده، در قالب دستههای عزاداری، سینهزنی و نوحهخوانی، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین را برگزار کرده و با قرائت ادعیه و زیارت اربعین، یاد و خاطره حماسه عاشورا را گرامی داشتهاند.
در خرمآباد، این آیین ساعت هفت صبح با حرکت عزاداران از آستان مقدس امامزاده زید بن علی (ع) به سمت آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) آغاز شده است و خیل عاشقان حسینی با نوای لبیک یا حسین مسیر دلدادگی را میپیماید.
مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در بروجرد نیز از سهراه جعفری تا آستان مقدس امامزاده جعفر (ع)، در الیگودرز از میدان آزادگان تا مصلی قدس، در رومشکان از مسجد امام حسین (ع) تا گلزار شهدای چغابل، در ازنا از پارک ملت تا امامزاده پیرعباد (ع) و در دلفان از تپه شهدای گمنام تا مزار مطهر شهید گمنام روستای ظفرآباد برنامهریزی شده است.
عزاداران حسینی در پلدختر، مسیر میدان بسیج تا گلزار شهدا را پیمودند و مردم سلسله از مسجد امام حسین (ع) پیرکه به سمت امامزاده پیرمحمدشاه (ع) حرکت کردند، در کوهدشت نیز آیین پیادهروی از مرقد شهدای گمنام تا امامزاده ابوالوفا (ع) برگزار شد و مردم دورود مسیر گذر شهدای ناصرالدین تا آستان مقدس امامزاده زید بن علی (ع) در روستای پیرآباد را طی کردند.
همچنین در شهرستان معمولان، عزاداران از مسیر فرمانداری تا امامزاده سیدمحمد (ع) و در شهرستان چگنی از مصلی تا تپه شهدای گمنام در این آیین معنوی حضور یافتهاند.
در طول مسیرهای پیادهروی، موکبهای مردمی با توزیع غذای گرم، آب، شربت، چای و دیگر نذورات از عزاداران پذیرایی کردند و فضای شهرهای مختلف استان همچنان آکنده از نوای مرثیه، ذکر مصیبت و عشق به حضرت سیدالشهدا (ع) است.
مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در لرستان فرصتی است تا افرادی که امکان حضور در راهپیمایی عظیم اربعین را ندارند با حضور در این آیین، همگام با میلیونها زائر حسینی، ارادت خود را به مکتب عاشورا ابراز کنند.
لرستان از استانهای پیشگام در برگزاری آیینهای مذهبی به ویژه عزاداریهای محرم و صفر به شمار میرود و هر سال هزاران نفر از مردم این استان در پیادهروی اربعین حسینی در عراق نیز شرکت میکنند.
علاوه بر آن، دهها موکب مردمی لرستان در مسیرهای منتهی به کربلا به زائران خدماترسانی میکنند و آیین پیادهروی جاماندگان اربعین نیز سالهای اخیر به یکی از مهمترین برنامههای مذهبی استان تبدیل شده است.