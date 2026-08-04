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دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان روز سهشنبه با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن ایران و جام کمالخان وزیر تجارت پاکستان در اسلامآباد آغاز به کار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در مراسم افتتاحیه، جام کمال خان با خیرمقدم به هیئت عالیرتبه ایرانی، روابط ایران و پاکستان را مبتنی بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و همسایگی دانست و بر عزم دولت پاکستان برای توسعه و تعمیق همکاریهای اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده دو کشور در حوزههای تجارت، انرژی، حملونقل، کشاورزی و سرمایهگذاری اظهار داشت که اسلامآباد خواهان رفع موانع موجود، تسهیل تجارت دوجانبه و افزایش حجم مبادلات اقتصادی با تهران است.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنانی، بر اهمیت برگزاری منظم کمیته مشترک اقتصادی بهعنوان سازوکاری مؤثر برای توسعه همکاریهای دو جانبه تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی ایران و پاکستان، گسترش همکاریهای تجاری، سرمایهگذاری مشترک، توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی را از اولویتهای همکاری میان دو کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: تصمیمات این اجلاس، زمینهساز افزایش مبادلات تجاری و اجرای طرحهای مشترک اقتصادی باشد.
دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به مدت دو روز در اسلامآباد برگزار میشود و کمیتههای تخصصی دو کشور در این نشست راهکارهای توسعه همکاری در حوزههای تجارت، صنعت، انرژی، حملونقل، گمرک، کشاورزی، سرمایهگذاری و دیگر زمینههای مورد علاقه مشترک را بررسی خواهند کرد.
انتظار میرود در پایان این اجلاس، اسناد و توافقهایی در جهت گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور به امضا برسد.